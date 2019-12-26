Южноуральцы попали в число самых встревоженных жителей России

Челябинская область вошла в десятку самых тревожных регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Компания развития общественных связей (КРОС) составила Рейтинге тревожности регионов.

Исследователи ранжировали субъекты Российской Федерации на основе постов и комментариев по поводу федеральных новостей, которые их жители размещали в 2019 году. При этом выделили три основные группы.

Оказалось, пишет «КоммерсантЪ», что наиболее близко к сердцу события федерального значения принимали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Приморского краев, Архангельской, Челябинской, Свердловской, Мурманской, Новосибирской и Иркутской областей.

«Уравновешенно» федеральную информационную повестку воспринимали в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Тюменской, Псковской, Воронежской, Томской, Смоленской, Владимирской, Тульской и Калининградской областях.

Меньше всего общероссийские проблемы волновали жителей Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, Мордовии, Якутии, Бурятии, Камчатского края, Сахалинской, Ленинградской и Костромской областей.

Впрочем, в целом в 2019 году большая часть россиян жили спокойно, считают эксперты. Волновались, в основном, жители мегаполисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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