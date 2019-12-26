В ПФР рассказали, когда южноуральцы начнут получать пенсии в новом году

Пенсии южноуральцам в новом году начнут доставлять с 3 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ПФР по Челябинской области, южноуральским пенсионерам накануне Нового года не стоит волноваться по поводу получения январских пенсий. В Челябинской области выплата и доставка пенсий в праздничные дни января будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком.

На территории области доставка январских пенсий начнется с 3 января 2020 года согласно графикам выплаты и с учетом режима работы организаций почтовой связи и альтернативных доставочных организаций (Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска).

Пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации (банки), в январе 2020 года получат пенсии в соответствии с действующим графиком.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на региональной странице ОПФР по Челябинской области в разделе «Контакты и адреса» – «Структура отделения».

Отметим, что на сегодняшний день пенсии за декабрь 2019 года выплачены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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