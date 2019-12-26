В Челябинске задержали мигранта с килограммом героина

В Челябинской области молодого мигранта задержали при попытке сбыть килограмм героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции совместно с бойцами Росгвардии у жилого дома по улице Краснознаменная задержали 21-летнего ранее не судимого жителя ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 55 свертков с героином, общей массой более 100 граммов.

Полицейскими установлено, что молодой человек через сеть Интернет получал от неизвестного информацию о местонахождении наркотика, забирал его, расфасовывал, и в дальнейшем осуществлял его раскладку по тайникам на территории Челябинска. Так, задержанный указал на места, куда уже успел разложить закладки, из которых впоследствии сотрудники полиции изъяли еще 31 сверток с наркотическим веществом.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства задержанного, оперативники обнаружили и изъяли 180 свертков и 2 полимерных пакета с героином, общей массой около 1 килограмма, а также весы и упаковочный материал.

По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.19

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