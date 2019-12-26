В Троицке отправили в отставку спикера городского собрания, выступившего против мэра

В одном из городов Челябинской области с поста председателя парламента убрали депутата, отказавшегося голосовать за действующего мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Троицкого городского собрания приняли отставку спикера Владимира Чухнина.

Официально кресло председателя парламента он покинул по собственному желанию. Однако, известно, что в сентябре, когда решался вопрос о том, кто станет главой Троицка, Чухнин выступил против кандидатуры действовавшего мэра Александра Виноградова.

Заседание Троицкого городского собрания депутатов состоялось сегодня, 26 декабря. Интересно, что сегодня же в Троицк с рабочим визитом прибыл вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын.

Челябинск, Виктор Елисеев

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