Силовики нагрянули в администрацию одного из районов Челябинской области

В администрации Кунашакского района прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники регионального УФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски у председателя контрольно-ревизионной комиссии Кунашакского района Гульнары Каримовой.

Оперативные мероприятия прошли у чиновницы дома и на рабочем месте. Оперативники обнаружили у чиновницы множество предметов, являющихся по документам муниципальной собственностью, а также крупную денежную сумму.

Пока Каримова является фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в ее бытность заместителем главы района. Эту должность она занимала до 2017 года.

Источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что в поле зрения следователей попали и другие сотрудники районной администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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