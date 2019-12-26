«Вагон крутой, пути ужасные…» Новый День протестировал новый трамвай (ФОТО)

В Челябинске начали обкатку нового трамвая.

Как уже сообщал «Новый День», Ростех направил в Челябинск на обкатку вагон нового образца, изготовленный на предприятии «Уралтрансмаш». Низкопольный четырехосный трамвай может перевозить до 175 человек (30 из них – сидя). Разработчики утверждают, что для этой модели не нужно реконструировать остановочные комплексы, трамвайные линии и трамвайные депо: вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов. Челябинцы, уже успевшие прокатиться в новом трамвае, с ними не совсем согласны.

«Вагон очень удобный, теплый, светлый, – поделились впечатлениями пассажиры с корреспондентом РИА «Новый День». – Не гремит, не дергает. Вот только трясет его сильно на стыках. На каких-то участках он просто плывет, а временами буквально скачет на наших рельсах. Одним словом, вагон крутой, а пути у нас ужасные».

По дороге можно зарядить телефон

Над каждой дверью камера

Трамвай обкатывают на одном из самых востребованных маршрутов – №16 (на самом вагоне почему-то горит номер 26, и водителю приходится все время объявлять номер маршрута).

«Пока народу немного, очень комфортно, – говорят пассажиры, – но в час пик будет не протолкнуться, стоячих мест гораздо меньше, чем в наших старых трамваях».

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 26.12.19

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