Минтруд РФ заставил объясняться губернаторов, объявивших 31 декабря выходным

Правительство потребовала объяснительные у губернаторов, объявивших 31 декабря выходным днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как правительство РФ отказалось изменить статус 31 декабря с рабочего на выходной, но предоставило регионам право самим принять решение, в России развернулся своеобразный «парад суверенитетов». Почти половина субъектов Федерации пошли навстречу своим жителям.

В итоге в Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Кировской, Курганской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Томской областях, Еврейской АО, Бурятии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Республике Крым, Татарстане, Удмуртии, Хакасии, Якутии, Ненецком АО и Ставропольском крае объявили о переносе рабочего дня с последнего дня уходящего года на субботу, 28 декабря.

В Иркутской, Курской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Ульяновской областях, Чукотском АО, Приморском крае и Севастополе региональные власти рекомендовали перенести выходной по согласованию с трудовым коллективом.

Подобное «самоуправство» очень не понравилось федеральным чиновникам. Как сообщил агентству источник в Администрации президента, Минтруд России потребовал у губернаторов указать основания «предпраздничного» переноса. А местных чиновников заставили каждого написать заявление о согласии на перенос рабочего дня.

Напомним, в Челябинской области тоже поднимался вопрос о выходном 31 декабря. Однако, власти региона категорически отказались менять рабочий календарь, объяснив это отсутствием необходимых компетенций и заботой о жителях Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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