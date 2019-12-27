В Челябинске путевки в детский сад дают тем, кто в них не нуждается

В течение 2019 года в Челябинске создали почти 2 тысячи новых мест в детских садах. Однако в городе все равно не выполняется норматив, предусматривающий, что каждый ребенок к 3 годам должен быть обеспечен местом в дошкольном учреждении. При этом путевку в детский сад могут выдать тем, кто в ней не нуждается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2016 года в одной челябинской семье родился малыш. Родители по сложившейся в городе практике сразу же встали в очередь в детский сад. В течение 2,5 последующих лет ребенку места в дошкольном учреждении не предложили, а в марте текущего года семья переехала в Москву.

Зарегистрировавшись по новому месту жительства, родители обратились в управление образования за местом в детском саду. И получили его через 3 дня.

А вчера им пришло сообщение, что малышу выделено место в детском саду в Челябинске (3 года ребенку исполнилось в сентябре).

«В Челябинске мы жили на Тополиной аллее, а детский сад нам выделили на проспекте Ленина, – рассказали родители малыша. – Если бы мы не уехали в Москву, все равно от этого места бы отказались, так как очень далеко от дома и добираться неудобно. Здесь на дорогу до детского сада мы тратим максимум 15 минут».

Отметим, отправить ребенка в дошкольное учреждение за 8 – 10 км от дома для Челябинска обычная практика, главное – чтобы соблюдалась районная принадлежность. Многие родители не рискуют отказываться от таких «отдаленных» предложений (нового места можно ждать еще несколько месяцев, и не факт, что и в следующий раз дадут ближе к дому): они берут путевку и потом пытаются выменять на место в нужном дошкольном учреждении.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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