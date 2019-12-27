Мэрия Челябинска поторопилась отчитаться о ликвидации крупной коммунальной аварии

Администрация Челябинска поторопилась отчитаться о ликвидации крупной коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 декабря около 16 часов произошел прорыв трубопровода в микрорайоне Чурилово. Без горячей воды и отопления остались 78 многоэтажных жилых домов, 4 детских сада и школа. «Около новой «Пятёрочки» за церквушкой ремонтники с фонариками разглядывают, откуда пар идёт», – рассказали местные жители в соцстеях около 20:00.

«Повреждение найдено, в 21:50 завершены ремонтные работы и началось заполнение системы», – сообщили в пресс-службе мэрии. Однако в это же время обитатели микрорайона сообщили: «Звонили только что (в диспетчерскую), сказали: до 23-х перенесли подключение, ожидаем».

В 23:30 появилось новое сообщение: «Только позвонила туда, сказали: устранили и трассу заполняют. Спросила: примерно сколько по времени, сказали: надеются, к утру будет вода».

Однако еще в полночь жители Чурилово говорили, что ремонтные работы продолжаются. Первые сообщения о том, что пошла горячая вода и в батареях «зашуршало» появились около часа ночи.

Челябинск, Павел Зварзин

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