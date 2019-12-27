В Челябинске перевернулось такси

В Челябинске перевернулась машина такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 8 утра на улице Российской возле ДК ЧЭМК.

Лада Гранта с брендом Uber перевернулась на крышу, перегородив полосу движения в направлении от улицы Труда к проспекту Победы. На место происшествия вызвали скорую.

Сколько человек находилось в автомобиле, пока неизвестно.

В данный момент машину с дороги еще не убрали, на месте работает ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.12.19

Самые крутые слухи недели: скоро все случится. / Мэрия Челябинска поторопилась отчитаться о ликвидации крупной коммунальной аварии. / Самолеты, поезда: куда отправятся челябинцы на праздники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»