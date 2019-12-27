У Челябинска и Копейска добавилось экологических проблем, которые никто не замечает: процессы происходят под землей.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «АнтиСмог», площадь эндогенных пожаров вблизи поселка Старокамышинский увеличилась.

Местные жители пожаловались на окутавший берега озера Курочкино дым. В прошлом месяце в этом месте уже фиксировали тлеющие под землей угольные пласты. На этот раз общественники взяли с собой передвижную лабораторию, укомплектованную специальными приборами: газоанализатором и приборами фото и видео фиксации, оснащёнными тепловизионными камерами. «Тепловизор мгновенно показал значительное увеличение очагов эндогенного пожара. Картинку просто залило оранжевым светом. Внимание, опасность!» – рассказали участники экологического патруля.

Под землей горит угольная пыль, которая скопилась за десятилетия работы копейских шахт. Кроме того, что в воздух поднимается угарный газ, внутри почвенных пластов из-за медленного горения образуются пустоты, подземные полости, образующие ловушки для автомобилей и пешеходов.

«Очагов тления угольной пыли множество, в самом Старокамышинске люди задыхаются от едкого дыма. И это при том, что на ликвидацию пожаров было выделено около 10 млн рублей. Но ситуация не изменилась, то есть изменилась, но в худшую сторону – очагов возгорания стало больше, – говорят общественники. – Увы, работы по ликвидации пожаров были выполнены с нарушением, а выделенные средства были израсходованы неэффективно. Приходится признать, что администрация Копейска в решении этого вопроса просто бездействует.

-Все данные нашей передвижной лаборатории и видео с камер тепловизоров мы немедленно передали специалистам контрольных природоохранных ведомств – Росприроднадзору и Министерству экологии».

Отметим, что сейчас в регионе дует слабы восточный ветер, это значит, что гарь от старокамышинских пожаров несет на южную часть Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

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