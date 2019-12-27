Челябинск остался без подрядчика по уборке основных магистралей

Новый год Челябинск встретит без подрядчика по содержанию основных магистралей города.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ФАС нашла нарушения при проведении торгов по выбору подрядчика на содержание улично-дорожной сети Челябинска стоимостью чуть более 3 миллиардов рублей.

Ранее аукцион по выбору нового подрядчика для содержания основных магистралей Челябинска был признан не состоявшимся. Вместе с тем, компанию-поставщика организаторы конкурсных процедур определили. Ею стало АО «Объединение «Ингеоком» – предприятие, некогда занимавшееся строительством челябинского метро.

Эта компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в электронном аукционе. Причем ее заявка «признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе». Это значит, что мэрия должна будет заключить с москвичами контракт по максимальной цене – чуть более 3 миллиардов рублей за 2,5 года.

Однако, проведение аукциона было оспорено одним московским юристом в ФАС. В жалобе он указывал на слишком жесткие требования, предъявляемые к участникам торгов. Рассмотрев жалобу, комиссия ФАС отказала в ее удовлетворении. Однако, указала, в свою очередь, на необоснованность в один лот работ по содержанию дорог на всей территории городского округа. Антимонопольщики потребовали устранить нарушения, а прием заявок продлить на 15 дней.

По всей видимости, мэрия Челябинска решила не спорить с ФАС. В настоящее время на портале «Госуслуги» в графе «Этап закупки» указано: «Определение поставщика отменено». Повторные торги назначены на 13 январе следующего года.

Вместе с тем, контракт с «Южуралмостом» заканчивается 31 декабря. Кто будет заниматься городскими дорогами до заключения следующего контракта, неизвестно. Возможно, на это время администрация заключит с кем-то из дорожников прямой договор без торгов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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