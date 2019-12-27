Епископа, замешанного в скандале с переносом мощей местночтимой святой, убрали из Троицкой епархии

Епископа Пармена перевели из Троицка в Копейск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Священный синод Русской православной церкви принял решение об освобождении епископа Троицкого и Южноуральского Пармена от управления Троицкой епархией.

«Епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободить от управления Троицкой епархией, назначив его викарием Челябинской епархии с титулом «Копейский», – говорится в Журналах заседания Священного синода от 26 декабря. – Временное управление Троицкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии».

Епископ Пармен был переведен в Троицкую епархию в апреле нынешнего года, но не смог найти общий язык с паствой и священнослужителями. В августе вспыхнул скандал после решения иерарха о переносе мощей блаженной старицы Евдокии Чудиновской из Чудиново в Троицк. Против выступили жители деревни и местный священник Иоанн Мелехин. В октябре епископ отправил отца Иоанна за штат, и не так давно потребовал, чтобы он с женой съехали из дома, принадлежащего епархии.

Кроме того, Священный синод принял решение о переводе на престол Магнитогорской епархии епископа Азовского Зосимы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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