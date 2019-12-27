В Челябинской области взлетят тарифы на вывоз мусора

С 1 января 2020 года резко вырастут тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Челябинском, Карабашском и Магнитогорском кластерах, решением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с нового года произойдет изменение тарифа на услугу по обращению с ТКО.

«С 2020 года платеж на 1 жителя многоквартирного дома (МКД) в Челябинском кластере составит 81,84 рубля в месяц, на 1 жителя в Карабашском кластере – 91,08 рубля в месяц», – заявили представители ЦКС. Тариф должен вступить в силу с 1 января 2020 года, однако пока регоператор не получил постановления минтарифа, утверждающего новые расценки.

Таким образом, рост тарифа для Челябинского кластера превысит 21%, для Карабашского – 18,2%.

Между тем, уже сейчас южноуральцы отказываются платить за услуги ЦКС (платеж к 2018 году вырос в 2,5 раза). По данным ЦКС, задолженность физических лиц составила около 500 миллионов рублей. Резкое увеличение тарифа приведет лишь к дальнейшему ее росту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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