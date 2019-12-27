В уральском городке росгвардеец пригрозил взорвать дом из-за ссоры с женой

В Челябинской области сотрудник Росгвардии схватился за гранату во время ссоры с женой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 26 декабря в Юрюзани.

В многоквартирном доме, расположенном на улице Коммуны, сотрудник Росгвардии поссорился с женой. В пылу ссоры южноуралец схватил ружье и пальнул в пол. После этого вытащил гранату, пригрозив взорвать дом.

Сотрудники экстренных служб, прибывший по вызову соседей, эвакуировали жителей дома. После переговоров росгвардеец сдался полиции. Как выяснили эксперты, граната оказалась учебной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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