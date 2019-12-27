На Южном Урале главу поселения приговорили к исправительным работам

В Аше вынесен приговор бывшему руководителю Кропачевского городского поселения .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 48-летнюю и.о. главы Кропачево виновной в служебном подлоге.

Установлено, что женщина весной 2019 года, исполняя обязанности главы поселка, договорилась с предпринимателем вывести из бюджета почти 100 тысяч рублей, чтобы использовать их на нужды городского поселения. Для этого они заключили договор на выполнение работ по отсыпке проезжей части дороги по улице Кирова в поселке Кропачево, хотя они были выполнены ранее. При этом экономист администрации подготовила по просьбе начальницы сметную документацию, где указала заведомо ложные сведения. В итоге на счет ИП из бюджета перечислили 99,5 тысяч рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ, с взысканием 5% от заработка.

В отношении ее пособников, с учетом явок с повинной, положительных характеристик, возмещения вреда, отсутствия судимости, уголовное дело прекращено, они освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Приговор и постановление в законную силу не вступили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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