Южноуралец, убивший 19-летнюю экс-возлюбленную из-за долга, заявил, что защищался

Житель Аши осужден за убийство 19-летней девушки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 31-летнего ранее судимого местного жителя виновным в убийстве и угрозе убийством.
В суде выяснилось, что мужчина некоторое время встречался с 19-летней ашинкой. В период романтических отношений он подарил ей айфон. Когда возлюбленная его бросила, южноуралец потребовал смартфон обратно.
В последний раз они встретились, чтобы обсудить свои разногласия. Поддержать девушку пришли три ее знакомых. Но поддержка не помогла.
В разгар ссоры мужчина схватил свою бывшую пассию за волосы, несколько раз ударил в голову. Когда же девушка оказалась на земле, стал избивать ее попавшимся под руку штакетником и ударил в спину ножом.
От полученных телесных повреждений ашинка скончалась на месте преступления.
После этого убийца стал угрожать убийством приятелям своей жертвы, размахивая ножом. Для большей убедительности он ранил одного из потерпевших.
В суде мужчина признал вину частично, заявив, что ударил девушку ножом, «в состоянии необходимой обороны». Однако в результате оценки доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал его виновным в совершении инкриминируемых деяний.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании с подсудимого морального вреда в 1 миллион рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
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