Южноуральские медики заявили о случаях отравления снюсом среди школьников

Роспотребнадзор признал факты отравления школьников Челябинской области снюсом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи Южного Урала зафиксировали два случая отравления снюсом среди школьников. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

По словам представителя надзорного ведомства, к счастью, сотрудникам скорой медицинской помощи удалось спасти детей.

«Данная продукция признается потенциально опасной для человека. Содержание никотина в ней, судя по информации на товаре, превышает содержание никотина в одной сигарете. У нас есть примеры, когда дети восьми лет попадают в больницы с диагнозом «отравление никотином», – рассказал Владимир Ефремов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, полицейскими Челябинской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора организовано проведение 78 рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений при реализации табачных изделий и бестабачных никотиносодержащих смесей.

Так, 26 декабря пресечена реализация табачной и никотиносодержащей продукции в крупных торгово-развлекательных комплексах городов Челябинска и Магнитогорска.

В результате проведенных мероприятий в Челябинске выявлено 2 факта нарушения. Изъято 149 единиц некурительной бестабачной продукции. В свою очередь, в Магнитогорске пресечено 6 фактов реализации жевательных смесей, изъято 295 упаковок.

Все собранные материалы направлены в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Челябинской области для принятия процессуального решения по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч.

Также продавцам торговых точек вынесено 33 официальных предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Напомним, вчера, 26 декабря, Законодательное собрание Челябинской области приняло закон «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области».

Предложенный запрет на реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним был инициирован в связи с прокатившейся по территории России волной отравлений указанной продукцией среди школьников.

В декабре 2019 года в челябинских школах также были зафиксированы случаи продажи никотиносодержащей продукции (снюсов, конфет). Смеси, ставшие популярными в силу своей доступности, невысокой цены, а также рекламы, приводят к быстрому «привыканию» к употреблению никотина, отравлениям и хроническим заболеваниям. Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40-60 мг, максимальная концентрация достигает 100 мг. При этом в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг.

Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. Так как доза потребляемого никотина очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройствам сознания.

Принятый закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.19

Где обещанные 20%? НМУ в Челябинске, Коркино и Сатке продлили на трое суток. / Южноуралец, убивший 19-летнюю экс-возлюбленную из-за долга, заявил, что защищался. / Россия-2020: риски будут нарастать непредсказуемо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»