В Кремле назвали слухами информацию о том, что прошлогодний взрыв в Магнитогорске терактом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами информацию о том, что взрыв 31 декабря в Магнитогорске был террористическим актом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что трагедия 31 декабря в Магнитогорске была террористическим актом, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Информация экспертов свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, здесь нет даже вообще темы для обсуждения», – сообщил г-н Песков.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Еще почти два десятка человек оказались под завалами. На следующий день на той же улице взорвалась «газель», погибли три человека.

Через две недели после трагедии запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Однако, в Следственном комитете заявили, что на места обрушения жилого дома следов взрывчатки не было обнаружено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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