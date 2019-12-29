В Сибирь с Урала завезли зараженные новогодние елки

С новогодних елок, заготовленных в Челябинской области, сыплются маленькие жучки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Омска, купившие на новогодних базарах елочки, обратились в Россельхознадзор: когда принесенные домой деревца согрелись, с них и посыпались жучки, которых омичи приняли за клещей.

Многие горожане в правдивость истории не поверили и пришли к выводу, что это фейк с целью устранить конкурентов, который забросили сотрудники городской администрации, открывшей в этом году официальные точки продаж.

Однако специалисты Россельхознадозра проверили городские рынки и выяснили, что случаи не единичны. А деревья с сюрпризом завезли из Челябинской области. К административной ответственности привлекли 8 предпринимателей.

Сейчас выясняют, в какие еще регионы могли попасть деревья из Челябинской области.

Какие именно жуки пробрались в квартиры омичей на южноуральских елках, в ведомстве не уточнили, отметив лишь что в на Южном Урале зарегистрированы очаги вредителей леса карантинного значения.

Клещи это или усачи, атакующие хвойные деревья, – в любом случае «зараженные» елки не могли вырасти в специализированных питомниках, где территорию обязаны обрабатывать в целях безопасности «конечной продукции». А значит, что елки с жуками вырублены в обычном лесу, следовательно, незаконно. И, судя по тому, что их поставляют и в другие регионы страны, браконьерские вырубки приобрели «промышленные масштабы».

Впрочем, чтобы убедится в этом, не нужно ездить в Омск: Челябинск переполнен нелегальными точками продаж, некоторые из них расположились прямо под окнами местных административных структур.

Челябинск, Павел Зварзин

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