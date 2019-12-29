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Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:48 мск

Новости Челябинск

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На Урале ожидается резкий скачек температур

На Южном Урале ожидается резкий скачек температур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постепенное похолодание началось сегодня днем. Грядущей ночью столбики термометров могут опуститься до -31 градуса в низинах и до минус 25 на остальной территории. Только на крайнем юге не ожидается ниже минус 16.

Понедельник, 30 декабря, будет холоднее, чем воскресенье: в течение дня температура будет снижаться, и в отдельных территориях достигнет минус 22 градусов. А в последний день 2019 года столбики термометров поползут вверх и к новогодней полуночи могут подняться на 10 – 15 градусов.

1 января в Челябинской области днем ожидается минус 5 – минус 2 градуса.

Челябинск, Павел Зварзин

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