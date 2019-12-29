Ликвидированный мэрией Челябинска нелегальный елочный базар вернулся на Алое Поле (ФОТО)

Челябинск наводнили елочные базары. Многие из них – незаконные. Сезон торговли длится всего пару недель, и торговцы стремятся получить как можно больше выгоды, не обращая внимания на правила и запреты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году мэрия определила для торговли елками 85 мест. Это значит, что все остальные подпадают под статью о незаконном предпринимательстве.

Городские власти заявляют, что борьба с самовольными торговцами ведется ежедневно. Например, 27 декабря убрали точку продаж елок на Алом Поле. Однако сегодня корреспондент РИА «Новый День» обнаружил елки на прежнем месте.

Торговцы просто перестали прислонять деревья к ограждению дороги, закрывая обзор водителям, все остальное осталось без изменений.

Но этой точки нет в списке официально разрешенных, тем не менее, елками у ТЦ «Алое Поле» торгуют. Без разрешения продают новогодние деревца и на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой, у ТЦ «Европа и Азия» (официальный елочный базар расположен на другой стороне перекрестка – у дома №23-а по ул. Кирова), с трех сторон перекрестка ул. Кирова и пр. Победы у Теплотеха (можно только с одной стороны – возле аптеки «Классика») и так далее.

30 января городские власти обещали продолжить рейды. Посмотрим, кто из обнаруженных нами нелегалов, устоит.

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 29.12.19

На Урале ожидается резкий скачок температур. / В Сибирь с Урала завезли зараженные новогодние елки. / Путин подписал закон об увеличении МРОТ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»