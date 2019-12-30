Южноуральцев предупредили о возможных очередях на границе

Тех, кто планирует пересечь государственную границу в новогодние праздники о возможных очередях перед пунктами пропуска. Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, в период рождественских и новогодних праздников прогнозируется увеличение потока граждан и транспортных средств, пересекающих государственную границу в пунктах пропуска.

«Поэтому при планировании поездки необходимо учесть, что 30-31 декабря и 6-8 января ожидаются пиковые периоды, – отмечают в ведомстве. – Основная нагрузка традиционно ляжет на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

В связи с этим Пограничное управление напоминает о том, что граждане Российской Федерации и Республики Казахстан могут использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения с целью сокращения времени следования в пути, а также исключения возможных неудобств, связанных с поездкой.

Для беспрепятственного прохождения процедуры пограничного контроля перед выездом за пределы страны и возвращением обратно, нужно заблаговременно и внимательно проверить документы, дающие право на пересечение границы, их действительность и исправность».

Челябинск, Павел Зварзин

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