В Челябинске маршрутка впечаталась в автобус (ФОТО)

В Челябинске маршрутка столкнулась с автобусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем в Металлургическом районе у остановки общественного транспорта «улица Обухова».

В этом месте автобусы маршрута №41 устроили себе отстойник. Это вызывает недовольство местных жителей (зачастую автобус перегораживает пешеходный переход), но и водителей – дорога в этом месте достаточно узкая, и автобусы мешают движению.

По словам очевидцев, сегодня ПАЗ, следующий по маршруту №92, на скользкой дороге не смог затормозить и остановиться точно у остановки. Маршрутку протащило немного вперед, и она впечаталась в отстаивающийся автобус.

Информации о пострадавших пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.12.19

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