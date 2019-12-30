В Челябинске маршрутка впечаталась в автобус (ФОТО)

В Челябинске маршрутка столкнулась с автобусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем в Металлургическом районе у остановки общественного транспорта «улица Обухова».
В этом месте автобусы маршрута №41 устроили себе отстойник. Это вызывает недовольство местных жителей (зачастую автобус перегораживает пешеходный переход), но и водителей – дорога в этом месте достаточно узкая, и автобусы мешают движению.
По словам очевидцев, сегодня ПАЗ, следующий по маршруту №92, на скользкой дороге не смог затормозить и остановиться точно у остановки. Маршрутку протащило немного вперед, и она впечаталась в отстаивающийся автобус.
Информации о пострадавших пока нет.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 30.12.19
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