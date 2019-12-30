В России начинается эксперимент по снижению выбросов в промышленных центрах

В России начинается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В этих городах должна быть апробирована федеральная государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

«К задачам информационной системы относятся:

– информационное обеспечение проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, расчёта и оценки риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ, на территориях эксперимента;

– консолидация информационных ресурсов в области мониторинга атмосферного воздуха;

– предоставление пользователям информационной системы информации о загрязнении атмосферного воздуха.

Содержащаяся в системе информация будет размещаться на официальном сайте Росприроднадзора. Обмен информацией в рамках информационной системы и предоставление содержащейся в ней общедоступной информации пользователям будут осуществляться на безвозмездной основе.

Создание информационной системы необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников», – говорится в постановлении правительства РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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