31 декабря на Южном Урале повысится возможность ЧС

Последний день 2019 года на Южном Урале будет ветреным и снежным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря на территории Челябинской области ожидаются снегопады, на юге – сильные. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, достигая при порывах 20 метров в секунду.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», – сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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