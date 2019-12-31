В Челябинской области произошел взрыв на нелегальной автозаправке, есть пострадавшие

В Челябинской области произошло ЧП на газовой АЗС. Очевидцы утверждают, что был взрыв, сотрудники экстренных служб оперируют другими терминами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, накануне вечером «на пульт связи пожарной охраны города Сатки поступило сообщение о возгорании газовоздушной смеси с последующей разгерметизацией оборудования на несанкционированной газовой заправке».

Первые подразделения пожарных прибыли на место через 1 минуту после вызова и обнаружили открытое горение будки оператора газовой заправки и кровли рядом стоящего здания автомойки. В 20 часов 24 минуты открытое горение было ликвидировано.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газозаправочного оборудования. По всем установленным правилам автовладельцу запрещено заправлять свое транспортное средство при наличии на АГЗС оператора или заправщика! Однако в нашем случае именно это и произошло. Итог самообслуживания печальный – в результате пожара травмы получил мужчина 1988 года рождения. Пострадавшего срочно госпитализировали в Саткинскую районную больницу.

В последнее время в Челябинской области наблюдается рост происшествий на газовых заправочных станциях и это ЧП, которое носит вопиющий характер тому наглядное подтверждение», – заявили в МЧС.

По словам жителей Сатки из-за происшествия на АГЗС в нескольких кварталах отключили электричество.

Сатка, Павел Зварзин

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