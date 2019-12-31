На маршрутки не надейтесь: общественный транспорт в Челябинске переходит на праздничный режим работы

В Челябинске на время новогодних каникул изменится график работы общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 31 декабря городской транспорт работает в обычном режиме. Маршрутки завершат работу на линии к 22:00.

В новогодние каникулы городской транспорт будет работать по особому расписанию. Ознакомиться с ним можно на сайте: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/.

Особое внимание обращается на то, что с 1 января не будут ходить социальные автобусы №14 «Железнодорожный вокал – Новосиниглазово» и №17 «Фатеевка – Барбюса».

С 1 до 3 января не будет работать социальный автобусный маршрут №28 «Харлова – Областная больница».

С 1 по 8 января будет приостановлена работа маршрутов №43 «ЧМК – Старое Першино» и №52 «Областная больница – Исаково», трамваи №18 «ЧЭМК – Чистопольская» и № 10 «Першино – ЦХП», троллейбус №11 «АМЗ – ЧТЗ».

Расписание автобусных маршрутов №1 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт», №41 «ДК Строителей – Аэропорт», №45 «Автобусный парк – Аэропорт» не изменится.

Со 2 января по обычному расписанию будет ходить автобус №48 «Теплотехнический институт – пос. Керамический».

С 3 января все маршруты городского электротранспорта работают по расписанию выходного дня.

Частные перевозчики начнут работу с 6 утра 1 января по следующим маршрутам:

№10 «ЧМК – ЮУрГУ», №19»Приборостроителей – Чистопольская», №39 «ЧТЗ – Чичерина», №53 «Кардиоцентр – Новосиниглазово», №54 «ТК Диско – Скульптора Головницкого», №72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал», №78 «Мамина – Академика Королёва», №86 «Мехколонна – Шершни – Мехколонна», №91 «ТК Молния – Салавата Юлаева», №104 «Бейвеля – пос. АМЗ».

Маршрут №11 «ЧМК – Железнодорожный вокзал» будет курсировать с 6-30 до 19-00 с интервалом 20-25 минут, маршрут №49 «ЧВВАКУШ – Солнечный берег» – с 7-00 до 21-00 интервалом 15 минут, маршруты №56 «Железнодорожный вокзал – Чичерина» и №96 «Железнодорожный вокзал – Профессора Благих» с 7-30 до 19-00 также с интервалом 15 минут. С 9-00 часов начнут свою работу автобусы №22 «Скульптора Полковницкого – Училище».

С 9-00 до 20-00 часов будут работать маршруты №35 «Приборостроителей – Новосиниглазово» и №40 «пос. АМЗ – Университетская набережная».

С 10-00 часов выйдут на линию маршруты №12 «Профессора Благих – ЧТЗ» – с 10:00, №32 «Солнечный берег – Мамина», №47 ««Сергея Герасимова – ЧМК», №50 «Мамина – Петра Столыпина» с интервалами 10-15 минут. №35 «Приборостроителей – Новосиниглазово».

2 января с 6:30 до 19:00 начнет работать маршрут №11 «ЧМК – Железнодорожный вокзал» с интервалом 20-25 минут, с 7:30 до 19:00 с интервалом 15 минут будут курсировать маршруты № 56 «Железнодорожный вокзал – Чичерина» и №96 «Железнодорожный вокзал – Профессора Благих», с 10-00 – маршрут №12 «Профессора Благих – ЧТЗ» – с 10:00. Автобусы №22 «Скульптора Полковницкого – Училище» и №32 «Солнечный берег – Мамина» начнут свою работу с 8-00 часов. Маршруты №49 «ЧВВАКУШ – Солнечный берег» будет курсировать с 7:00 до 21:00 с интервалом 15 минут. Узнать о работе коммерческих маршрутов в новогодние праздники можно по телефонам диспетчерских служб предприятий. Соответствующая информация размещена в салонах транспортных средств.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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