В новогоднюю ночь в Челябинске будет работать общественный транспорт

В Челябинске в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении транспорта, горожане, решившие отметить праздник на площади Революции, смогут вернуться домой на трамвае, троллейбусе или автобусе.

Автобусы в 1:00, 2:00 и 3:00 отправятся по двум маршрутам:

Площадь Революции – Свободы – Привокзальная площадь – Дзержинского – Гагарина – Новороссийская – Солнечный берег.

Площадь Революции – пр-т Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – 40-летия Победы – 250-летия Челябинска – Чичерина – Бейвеля – профессора Благих – Автобусный парк.

Троллейбусы будут ходить по тоже двум маршрутам:

Пл. Революции – Воровского – Блюхера – ТК «Кольцо»

Пл. Революции – пр. Ленина – Героев Танкограда – Бажова – Первоозёрный

Время отправления от площади Революции: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00

В 5:00 от площади Революции отправятся автобусы АМЗ и ЧКПЗ

Трамваи будут отправляться:

23:46 Чистопольская – Карла Маркса – пл. Революции – Завод им. Колющенко

0:24 Завод им. Колющенко – пл. Революции – Цвиллинга – Кирова – пр. Победы – Чичерина

1:10 Чичерина – пр. Победы – Кирова – Цвиллинга – пл. Революции – Завод им. Колющенко

1:20 Завод им. Колющенко – пл. Революции – Цвиллинга – Кирова – пр. Победы – Чичерина

1:20 Трамвайное депо № 1 – Карла Маркса – пл. Революции – Завод им. Колющенко

1:40 Завод им. Колющенко – пл. Революции – Карла Маркса – Труда – Чистопольская

Горожан и гостей города попросили соблюдать в салонах частоту и порядок.

Челябинск, Павел Зварзин

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