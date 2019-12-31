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Вторник, 31 декабря 2019, 18:46 мск

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Как новый год встретишь… Жители центральной части Верхнего Уфалея опять остались без воды

Жители центральной части Верхнего Уфалея рискуют войти в новый год без воды: на новом водоводе произошла очередная авария.

Как уже сообщал «Новый День», летом текущего года прокуратура установила, что износ труб составляет 90% и обязала руководство города привести сети в порядок. К ремонту приступили только осенью. Поэтому срок сдачи объекта, определенный прокуратурой, сначала сдвинули с 1 октября на 1 ноября, а потом постепенно до конца года.

За время реконструкции на водоводе произошло несколько крупных аварий, но неделю назад городские власти пообещали бесперебойное водоснабжение: городские сети подключили к новому водоводу.

Но уже 30 декабря снова произошла авария, правда в другом месте, – недалеко от мэрии. Аварию устранили только к вечеру. А за несколько часов до нового года без воды осталась южная часть центрального района – на этот раз прорвало уже новый водовод. От водоснабжения отключили 14 многоквартирных домов.

«Причиной аварии стал порыв водовода в результате проведения земляных работ фирмой «Регион», – сообщили в мэрии.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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