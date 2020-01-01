В Верхнем Уфалее год начался с коммунальной аварии

2020 год в Верхнем Уфалее начался с коммунальной аварии.
Как уже сообщал «Новый День», вчера во второй половине был поврежден водовод в центре города, в результате без воды остались 14 многоквартирных домов, расположенных в южной части центрального района.
К ликвидации аварии приступили сегодня в 9 часов утра. В мэрии составили график подвоза воды, рассчитанный минимум до 13:30.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.01.20
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