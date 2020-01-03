Восемь человек пострадали в ДТП на южноуральской трассе. Четверо погибли

В аварии под Магнитогорском погибли четыре человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 2 января, во второй половине дня на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Агаповском районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на 177 километре трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Хёндай».

В результате аварии четыре человека погибли – пассажиры и водитель отечественной машины. Семья, ехавшая в иномарке (двое взрослых и двое детей девяти и шести лет) госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, травмы детей не представляют угрозы жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.01.20

В России на премии чиновникам выделили 5 млрд рублей. / В Верхнем Уфалее год начался с коммунальной аварии. / Реинкарнация Нового года. Спецпроект РИА Новый День «Песенки под елочкой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»