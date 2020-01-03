В Челябинске вспыхнул конноспортивный клуб

Челябинские пожарные ликвидировали возгорание на 400 квадратных метрах в конноспортивном клубе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 11:02 на центральный пункт пожарной связи поступил звонок о пожаре на улице Конноспортивная в Металлургическом районе областного центра. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажного административного здания конноспортивного клуба на площади 400 квадратных метров. В здании на первом этаже располагалась конюшня, на втором – административные кабинеты. До прибытия пожарной охраны силами администрации клуба было эвакуировано 9 лошадей. На момент возгорания мероприятий на территории клуба не проводилось, никто из людей и животных не пострадал.

Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников: ближайший пожарный гидрант располагался в 800 метрах от места пожара, тушение проводилось методом подвоза воды. Также, развитию пожара способствовала конструктивные особенности здания – быстросгораемые деревянные перекрытия, а также сгораемый утеплитель стен – позволили пламени распространиться в считанные минуты.

На месте пожара работали сотрудники отделения дознания: наиболее вероятной причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.

На ликвидации пожара работали 6 пожарных автоцистерн, 1 автолестница, два штабных автомобиля. Около 12:00 открытое горение было ликвидировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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