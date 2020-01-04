Полиция задержала челябинца с килограммом героина

В Челябинске полицейские задержали горожанина, пытавшегося продать килограмм героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке ОСН «Гром» в Челябинске задержан40-летний ранее не судимый мужчина. Южноуралец пытался сбыть жителю Челябинской области более килограмма героина, предназначенного для дальнейшего распространения на территории региона.

В настоящее время устанавливаются все фигуранты наркоцепочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере),

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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