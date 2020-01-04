Гостиница в центре Челябинска вспыхнула во время школьной олимпиады

Больше семидесяти школьников эвакуировали из гостиницы в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 4 января, в 10:18 по местному времени поступило сообщение о возгорании в здании гостиницы «Малахит» в Челябинске. Подразделения МЧС автоматически выехали по пожару повышенного номера сложности.

По предварительным данным, на момент прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 116 человек, из них – 71 ребенок (участники олимпиады по математике в возрасте 12-13 лет). К счастью, никто не пострадал.

По одной из версий, в цокольном этаже здания гостиницы в магазине «Чип и Дип» произошло короткое замыкание в электрощитке с последующим горением. Оно было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС России, однако в здании наблюдалось незначительное задымление.

В настоящее время, персонал и постояльцы вернулись в здание гостиницы, их жизням ничто не угрожает.

В региональном ГУ МЧС отмечают, что гостиница «Малахит» по статистике ведомства является одним из лидеров в нашем регионе по числу ложных сработок пожарной сигнализации по итогам прошедшего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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