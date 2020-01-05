В аварии на М5 в Челябинской области погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе под Симом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 5 декабря, в 8:40 на 1580 км автодороги М5 недалеко от города Сим Ашинского района.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi Pajero.
Пассажиры Volkswagen, 33-летняя женщина и 12-летний ребенок, погибли на месте. Находившиеся в этой же машине 37-летний мужчина и ребенок 13 лет были госпитализированы. Однако, мужчина умер, не доехав до больницы. Ребенок находится в реанимации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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