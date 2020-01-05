С новым смогом! В Челябинске и Коркино объявлены неблагоприятные метеоусловия

В двух городах Южного Урала объявлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 5-7 января в регионе будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 17 часов 5 января до 19 часов 7 января в Челябинске и Коркино объявлен режим НМУ первой степени.

Аналогичные предупреждения направлены также отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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