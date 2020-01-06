Режим «черного неба» распространили на шесть городов Южного Урала

Жителей шести городов Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях.

Как сообщал ранее «Новый День», 5-7 января в регионе будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Вчера, 5 января, Челябинский гидрометцентр предупредил о НМУ первой степени опасности жителей Челябинска и Коркино.

По уточненным данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия до 19 часов 7 января будут также наблюдаться в Карабаше, Златоусте, Аше и Сатке.

Аналогичные предупреждения направлены также отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Между тем, уже вчера вечером жители центра Челябинска начали жаловаться на улушающий запах гари и плотную дымку, зависшую над городом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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