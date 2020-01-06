Экстренное совещание с промышленниками не спасло Челябинск от смога

Минэкологии Челябинской области отчиталось о совещании с представителями промышленных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализацию планов по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в период НМУ южноуральские чиновники обсудили на экстренном совещании с представителями промышленных предприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, вчера, 5 января, Челябинский гидрометцентр объявил о введении с 17:00 в Челябинске режима неблагоприятных метеоусловий первой степени. Чиновник в очередной раз сообщил сегодня, что при первом режиме НМУ предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Далее г-н Безруков пространно перечислил, какие именно мероприятия должны провести промышленные предприятия Челябинска и Коркино. Правда, не уточнив: действительно ли они это выполняют.

Между тем, уже к вечеру 5 января челябинцы почувствовали удушающий запах в городском воздухе. «Прямо сейчас со стороны разреза на город надвигается гарь с Коркинского карьера», – сообщили горожане в социальных сетях. Свидетельства других челябинцев также говорили о подозрениях о причастности к смогу Коркинского разреза. «Во второй половине дня на Дзержинского (Ленинский район города – НД) жесть была», – заявили южноуральцы.

«У нас в Октябрьском поселке дышать просто нечем», – заявили жители поселка, расположенного к югу от областного центра на территории Копейска. «Ехала по плотине, смог стоит. Жуть», – поделилась впечатлениями горожанка, проезжавшая мимо Шершневского водохранилища.

Слова южноуральцев подтверждали и данные независимой системы «Общественный мониторинг качества воздуха в России».

Также челябинцы рассказали о характерной дымке и запахе гари в районе бизнес-дома «Спиридонов», улицы Доватора. В 5 часов 6 января горожане заметили смог в районе пересечения Свердловского проспекта и улицы Труда. Продолжали жаловаться на смог жители Центрального и Ленинского районов Челябинска.

Отметим, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время предыдущего продолжительного периода НМУ, наблюдавшихся в регионе в декабре минувшего года, продемонстрировал, что в состоянии повлиять на поведение промышленников. Тогда именно после окрика главы региона ситуация в Челябинске нормализовалась в течение нескольких часов.

Тем более характерна ситуация уже нового года: предупреждение о НМУ в Челябинске и Коркино синоптики объявили в середине дня. Однако, это не спасло жителей областного центра от «газовой камеры» минувшей ночи. Чиновники же от минэкологии отчитались об экстренном совещании лишь сегодня после 13:00 (спустя сутки после публикации предупреждения и через 20 часов после начала периода НМУ). И остается только гадать: либо совещание с промышленниками оказалось не таким уж экстренным, либо предприятия по-прежнему не воспринимают штатных экологов региона всерьез.

Челябинск, Виктор Елисеев

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