Челябинцам испортили новогоднее настроение неудачным шоу

Новогоднее шоу, поддержанное правительством Челябинской шоу, возмутило южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрекламированное не без участия чиновников новогоднее спортивное шоу «Снежная Королева» закончилось скандалом. Многие зрители, пришедшие на представление на ледовой арене «Трактор» 6 января, с возмущением покинули шоу и требуют вернуть потраченные на билеты деньги.

Челябинцы и жители других городов области публикуют возмущенные посты в социальных сетях. По словам родителей, вместо уникального шоу они увидели представление на уровне школьного утренника. При этом сценарий шоу явно не был рассчитан даже на учащихся школ, хотя в афише было указано возрастное ограничение «6+». При этом стоимость билета составляла 1500 рублей.

Кроме того, часть билетов распространялась через школы. По словам родителей, из получили отличившиеся в учебе учащиеся, но посетить шоу в одиночку они могли лишь в случае, если они старше 12 лет, в противном случае – только в сопровождении взрослого, которому «проходку» необходимо было уже купить.

Организаторы представления уже заявили, что не намерены возвращать деньги за билеты, отметив, что на шоу удалось реализовать все заявленные в рекламных сообщениях задумки. Недовольство же некоторых зрителей объяснили субъективно-эстетическими причинами.

В свою очередь, в министерстве культуры Челябинской области сообщили, что обратятся в Роскомнадзор с просьбой провести проверку шоу, в том числе и на предмет возрастных ограничений. При этом чиновники отметили, что власти не могли проконтролировать мероприятие, так как оно не входило в официальную новогоднюю кампанию администрации Челябинска.

Между тем, информация о шоу была опубликована на официальном сайте мэрии. Причем горожане отметили, что в новости нет указания на рекламный характер материала. К тому же, в тексте статьи, размещенной пресс-службой администрации города говорится, что шоу проводится «при поддержке правительства Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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