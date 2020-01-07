В Челябинской области за шесть дней в ДТП погибли девять человек

За первые 6 дней нового года на дорогах Южного Урала погибли в авариях 9 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сотрудники ведомства, ГИБДД, дорожных служб бьют тревогу – на дорогах региона всплеск аварий, в том числе с трагическим исходом.

Только за первые 6 дней нового, 2020 года произошло 54 дорожно-транспортных происшествия (рост почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Аварии унесли жизни 9 человек (в прошлом году гибели людей не допущено). Еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести (рост в 2 раза).

«Дорога – требует особого внимания. Любой неосторожный маневр может привести к самым печальным последствиям, – напоминают в региональном ГУ МЧС. – Все это приобретает дополнительную актуальность в период новогодних и рождественских праздников, когда многие будут передвигаться на автотранспорте».

Чтобы избежать ДТП, необходимо должным образом подготовить свой автомобиль: проверить все узлы и агрегаты, особое внимание – тормозной системе и системе управления. К водителям предъявляются не меньшие требования: они должны быть трезвы, здоровы, не быть уставшими. Кроме того, необходимо строго придерживаться требований правил дорожного движения.

«Напомним лишь некоторые из них: не забывайте пристегивать себя и своих пассажиров (в особенности детей) ремнями безопасности; не уверен – не обгоняй. Даже при большой мощности автомобиля, есть много факторов, которые делают обгон мало контролируемым; маневры должны быть плавными. В противном случае, возможен занос, выезд на полосу встречного движения или выезд в кювет; условия недостаточной видимости требует особо пристального внимания со стороны водителя. Снегопад, туман и другие погодные явления могут легко привести к массовому ДТП», – напоминают в ведомстве южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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