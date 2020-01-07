«На работу заступили атеисты...» В Рождество Челябинск заволокло смогом от промышленных выбросов (ФОТО)

Договор южноуральских властей с промышленниками, видимо, истек: на Челябинск вторые сутки наползает смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, были объявлены в Челябинске с 5 января. Но промышленники, вытерпев несколько дней до праздника и несколько после, похоже, снова включили печи. И если 5 и 6 января неприятный запах налетал на город «порывами», то сегодня дымить начали буквально с утра.

«Приехали со свежего воздуха из Чебаркульского района в этот ад. Как только табличку «Челябинск» пересекли – пошёл характерный запах…»

«Звонили в 112 – и я, и муж. Приняли жалобу. Сказали ещё, что в «Александровском» через дорогу гаражи и сервисы топят тоже дрянью всякой и вся вонь на нас. Так приехала милиция через час и оформили, в общем, вызов, передадут участковому. Дышать нечем дерёт нос, горло, голос охрип».

«Ленинский заволокло дымом: даже дома с закрытыми окнами дышать не чем. Явно с Коркино дует…»

«На улице 50 ВЛКСМ солнышка не видно», – пишут горожане в соцсетях. «Вчера на экстренном совещании кто-то сказал: побойтесь бога, и именно эта фраза помогла приостановить выбросы… Но сегодня на работу заступили атеисты...»

Кстати, о совещании: вчера министр экологии Сергей Лихачев призвал промышленников «делать все, чтобы жители не ощущали выбросов даже в период НМУ». И тут же было заявлено, что приняты меры на Челябинском цинковом заводе, на электро-металлургическом комбинате, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, остановлены ряд агрегатов на ЧМК и ЧТПЗ.

Росприроднадзор сегодня опубликовал результаты мониторинга в период с 17:00 часов 5 января до 19 часов 7 января на стационарном посту, расположенном на доме № 73 по улице Елькина. Проверялась концентрация 6-ти загрязняющих веществ: взвешенных веществ, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака и сероводорода.

«По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха на территории города Челябинска превышение гигиенических нормативов по всем исследуемым веществам не регистрировалось», – сообщили в ведомстве.

В ответ челябинцы завалили соцсети фотографиями, демонстрирующими, откуда в городе берется смог.

Фото Елены Тогулевой опубликовано в групее «Вредные Выбросы» (VK)

«Уже исписались, и иззвонились... Всем уже давно понятно, что никто нас не слышит, и слышать не хочет! И менять ситуацию никто не собирается!» – возмущаются горожане.

Челябинск, Николай Бутов

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