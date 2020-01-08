Чиновники снова обвинили в челябинском смоге мелкий бизнес

В минэкологии Челябинской области заявили, что нашли источники загрязнения воздуха в областном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии Челябинской области выявило наиболее вероятные источники загрязнения воздуха в Челябинске и пригородах в последние дни. Об этом заявил чиновник ведомства Виталий Безруков.

«6 января 2020 года передвижные лаборатории минэкологии Челябинской области выявили превышения по сероводороду 2,1 ПДК в микрорайоне «Премьера». Также на указанной территории ощущался сильный запах гари и была значительно снижена видимость. Слабым южным ветром задымление и запах гари распространялись на город Челябинск, но уже без превышений, – рассказал чиновник. – В район была направлена оперативная группа регионального экологического надзора, которая установила возможные источники загрязнения. Ими являются возгорания на свалке с южной стороны города, а также выбросы предприятий, занимающихся нефтепереработкой, законность деятельности которых проверяется».

После установления всех источников загрязнений региональному министерству экологии поручено обратиться в прокуратуру области и управление Росприроднадзора для проведения совместных комплексных проверок на предприятиях-нарушителях с целью их привлечения к ответственности за нарушения экологического законодательства, заверили в ведомстве.

Отметим, что обвинение в ухудшении качества воздуха в Челябинске небольших предприятий остается излюбленной темой официальных лиц регионального минэкологии. Иногда чиновники также вспоминают о негативном воздействии на атмосферу автомобильных выхлопов.

Между тем, вчера и сегодня челябинцы продолжают жаловаться на удушающий смог. По словам горожан, 7 января зловонный туман можно наблюдать в Ленинском районе, в центре, на ЧТЗ и ЧМЗ. «И вчера и сегодня запах жуткий!!! Хотела выйти на улицу, да вот уж желание пропало. По газовой камере разве гуляют!!! Слов нет, одни буквы и те нехорошие!» – написала в соцсетях сегодня утром одна из челябинок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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