В Челябинске объявился маньяк-педофил

В Челябинске ищут маньяка-педофила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестный мужчина напал на двух школьниц в подъезде одного из домов Советского района Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел вчера, 7 января, в многоквартирном доме по улице Корабельная. По словам челябинцев, неизвестный зашел за девочками в подъезд, где схватил одну из них. Ей удалось вырваться. Выбежав на улицу, девочка набрала «SOS» на домофоне и стала звонить по номеру 112. После этого неизвестный скрылся.

Полиция сняла показания очевидцев нападения. Южноуралец объявлен в розыск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.01.20

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