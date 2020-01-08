В Челябинске пропал подполковник полиции

В Челябинске высокопоставленный полицейский не дошел до родственников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-замначальника отдела полиции «Тракторозаводский» 41-летний Сергей Шамаркан пропал в Челябинске. Поиском силовика заняты полицейские и волонтеры организаций «Легион-СПАС» и «Лиза Алерт».

Известно, что в настоящее время Сергей Шамаркан в звании подполковника руководит отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в Сургуте. До этого служил заместителем начальника отдела полиции «Тракторозаводский».

По данным «Легион-СПАС», полицейский выехал 2 января на поезде из Сургута в Челябинск. В Челябинск состав прибыл 3 января. Однако, к родным, к которым он направлялся, мужчина так и не пришел. Его телефон отключен.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, заявление о пропаже полицейского зарегистрировано.

Фото из группы «Легион-СПАС» – Поиск пропавших людей (74 рег), VK

Отправляясь в Челябинск, Сергей Шамаркан был одет в черный пуховик, черную вязаную шапку и синие джинсы. Уезжал он с кожаной сумкой через плечо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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