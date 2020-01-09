Жительница Южного Урала обвинила сотрудников реабилитационного центра в доведении подростка до истощения

Власти Челябинской области разбираются в скандале с ребенком, больным ДЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Сосновского района обвинил сотрудников Копейского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью в Старокамышинске в доведении ее племянницы до истощения.

По словам женщины, ребенок с ДЦП попал в учреждение в 2018 году. За время пребывания там подросток очень сильно похудел. Ее родственница призналась, что организм девочки настолько истощен, будто ее морят голодом.

В 2015 году женщина оформила опеку над девочкой и двумя ее сестрами, рассказала она. Дело в том, что мать детей лишена родительских прав, а отец находится за решеткой. Однако, в 2018 году родственницу лишили опеки над девочками.

Жительница Сосновского района связывает это с судебной тяжбой за право одной из своих подопечных на жилье, сообщает 31tv.ru. Суд обязал районную администрацию в течение пяти месяцев обеспечить ставшую совершеннолетней, но по-прежнему недееспособную девушку квартирой. Якобы, в отместку за это родственницу и лишили опеки над всеми тремя племянницами. После чего одну из них и направили в реабилитационный центр в Старокамышинске.

Женщина добивается возврата себе опеки над девочками. Сейчас этой историей занялось правительства Челябинской области. Специальная комиссия уже побывала в реабилитационном центре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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