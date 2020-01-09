В Челябинске задержали мужчину, напавшего на школьниц

Челябинца, напавшего на детей в подъезде, задержали.

Как сообщал ранее «Новый День», 7 января неизвестный мужчина напал на двух школьниц в подъезде одного из домов Советского района Челябинска. По словам горожан, он зашел за девочками в подъезд, где схватил одну из них.

Той удалось вырваться. Выбежав на улицу, девочка набрала «SOS» на домофоне и стала звонить по номеру 112. После этого неизвестный скрылся.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в настоящий момент подозреваемый в нападении задержан. По факту произошедшего проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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