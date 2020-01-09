Южноуральский губернатор назвал тех, кто присмотрит за выборами главы Карталинского района

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с членами конкурсной комиссии по выборам главы Карталинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Карталинского района будут представлять вице-губернатор Евгений Голицын, курирующий муниципальные образования Южного округа, депутат законодательного собрания региона Александр Мотовилов и начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков. Соответствующий документ подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Напомним, главу Карталинского района Сергея Шулаева, осужденного за мошенничество, отправили в отставку 5 декабря прошлого года.

Как сообщал ранее «Новый День», в середине сентября нынешнего года Карталинский городской суд признал главу района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светлану Бровкину виновными в совершении должностных преступлений, нанесших муниципальной казне более 10 миллионов ущерба.

Замглавы Карталинского района задержали в июле 2017, а ее шефа – в ноябре того же года. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году они выдали разрешение на строительство двух многоквартирных домов, при том, что администрация района не имела таких полномочий. После этого застройщик возвел два здания, помещения в которых (14 квартир) администрация района приобрела более чем за 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В итоге, Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Светлану Бровкину – к трем годам условно.

Примечательно, что как в ходе следствия, так и во время судебного процесса Шулаев продолжал занимать должность главы района. Более того, в июне прошлого года районное собрание депутатов даже внесло в повестку своего заседания вопрос о присвоении ему звания почетного гражданина района.

Лишь в начале декабря главу района отправили в отставку и объявили конкурс на кресло нового руководителя. Он должен пройти 6 февраля, после чего депутаты районного собрания должны будут выбрать главу из предложенных комиссией кандидатур. На сегодня на должность главы претендуют 14 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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