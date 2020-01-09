Жители Сима остались без ледового городка

В одном из городов Южного Урала власти решили не делать ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Сима пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на местные власти, лишившие детей новогоднего праздника. Свое обращение они разместили в социальных сетях.

По словам южноуральцев, мэрия не удосужилась даже построить ледовый городок или хотя бы залить горку, и все зимние каникулы их дети катались со ступенек дворца спорта.

«Уважаемый губернатор, пожалуйста, помогите бесполезной администрации города Сим решить вопрос с зимними развлечениями для детей, – написали горожане, сопроводив пост фотографиями. – На фото вы можете увидеть, как в этом году «украсили» растущую сосну детскими поделками, видимо с бесплатных конкурсов, на фоне облезлого здания начальной школы. Повесили несколько гирлянд на площади перед местным ДК. Теперь они украшают и радуют памятник Ленину. Но находчивые жители не сдались, и сейчас они катаются – со ступенек дворца спорта! Кто на тюбингах, кто на санках. Скажите, для чего в 2018 году закупалась ель за несколько миллионов рублей на площадь, где десятки лет строились горки? И что сейчас? Ничего, площадь пустует и засыпана снегом. Господин Текслер, неужели в бюджете маленьких городов нет статьи на детей и украшения? Почему Челябинск так красив, а в Симе не сумели даже лед для фигур сделать, это так дорого? Или местной администрации просто не до детей? Такого позора не было даже в 90-е..."

Впрочем, это не единственный случай, когда чиновники пытаются оставить южноуральцев без ледового городка. Так, по словам одной из участниц обсуждения, развернувшегося под постом из Сима, рассказала, что в Нязепетровске инициативные горожане уже второй год самостоятельно строят ледовый городок. Не первый год своими силами справляются и жители поселка Старокамышинск, входящего в состав Копейского городского округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.20

Южноуральский губернатор назвал тех, кто присмотрит за выборами главы Карталинского района. / В Челябинске задержали мужчину, напавшего на школьниц. / Жительница Южного Урала обвинила сотрудников реабилитационного центра в доведении подростка до истощения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»