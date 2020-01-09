Экс-директор медицинского ГУПа в Челябинске стал фигурантом второго уголовного дела

В Челябинске возбудили второе уголовное дело о мошенничестве в ГУП «Медтехника».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция возбудила уже второе уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении бывшего директора ГУП «Медтехника» Александра Ищенко.

Как и первое дело, возбуждено оно по материалам, направленным правоохранителям Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Напомним, первое уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Тогда речь шла о заключении фиктивных договоров на оказание бухгалтерских услуг. По версии следствия, фактически эти услуги оказаны не были. Однако, с помощью заключенных контрактов из бюджета учреждения вывели более миллиона рублей.

В случае со вторым уголовным делом схема была похожей. Как пишет Znak.com, на сей раз речь о нескольких контрактах на оказание маркетинговых услуг, заключенных в бытность Ищенко руководителем предприятия. Как и в первом случае, работы, указанные в контрактах, выполнены не были. Но более миллиона рублей также списали со счетов «Медтехники».

Добавим, что обвинения Александру Ищенко пока официально предъявлены не были ни по одному из уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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